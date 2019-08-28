Ханчжоу, Китай, , 07:42 — REGNUM

Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели пятерых человек и ранению 31 человека в провинции Чжэцзян на востоке Китая, было вызвано плотным дымом от грузовика, который загорелся в тоннеле скоростного шоссе, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Предварительное расследование показало, что инцидент произошел около 18:27 по местному времени, когда шина грузовика вдруг оказалась объята пламенем в тоннеле скоростного шоссе Шэньян-Хайоу, сообщили в департаменте по связям с общественностью города Тайчжоу.

Пламя быстро перебралось на груз, который перевозил грузовик, что вызывало густой и ядовитый дым, в результате которого люди, находившиеся в своих автомобилях в тоннеле, задохнулись. Полиция прибыла на месте в 18:32 по местному времени, однако пожар не удалось потушить быстро, поскольку она начал разгораться очень быстро. Расследование продолжается.

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