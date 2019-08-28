Москва, , 07:43 — REGNUM

Кратковременное превышение природного фона, которое было зафиксировано в Архангельской области в начале августа, никакой угрозы населению и окружающей среде не несет, — заявил ИА REGNUM глава Росгидромета Максим Яковенко, комментируя текущую радиационную обстановку в регионе после происшествия на военном полигоне.

Напомним, в результате происшествия на полигоне погибли пять сотрудников «Росатома», в госкорпорации их гибель назвали трагедией. Работы были связаны с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Как известно, инцидент с изотопным источником вызвал лишь кратковременное и незначительное повышение радиационного фона. Это информацию подтвердили результаты дополнительных исследований, проведённых специалистами Росатома и МЧС: регистрируемые уровни не представляли риска для здоровья населения, особых мер радиационной защиты не требовалось. К тому же выводу пришли и в Росгидромете. Однако некоторые данные из опубликованного ведомством исследования стали поводом для интерпретаций со стороны общественников.

По словам Яковенко, большинство этих комментариев являются непрофессиональными. Он пояснил, что представленная Росгидрометом информация была продолжением ранее начатой работы по гамма-спектрометрическому анализу отобранных проб. Цель этой работы — выявление радионуклидов, за счет которых возникла ситуация с кратковременным повышением мощности дозы гамма-излучения 8 августа на севере России.

«Результаты анализа обработанных проб не противоречат ранее сделанным заявлениям Росатома и МЧС о причинах происшествия», — сказал он. Собеседник агентства отметил, что инструментальная и методическая база отбора и последующего анализа проб позволяет определить концентрацию радиоактивных веществ с достаточно высокой точностью, даже в таких минимальных количествах, о которых сообщалось ранее.

«Повторюсь, что кратковременное превышение природного фона, которое было зафиксировано в начале августа, никакой угрозы населению и окружающей среде не несет», — подчеркнул глава Росгидромета Максим Яковенко.

В свою очередь, главный редактор независимого портала AtomInfo.ru Александр Уваров в разговоре с ИА REGNUM обратил внимание, что наличие в составе изотопных источников радиоактивных и делящихся элементов является естественным.

«Поскольку такие работы имели место, то логично, что присутствовали короткоживущие изотопы в том составе, который обнаружили станции Росгидромета. На этих станциях работают приборы с очень тонко настроенным инструментарием, который улавливает даже одну миллиардную превышения фона. Главное — угрозы населению нет», — заявил Уваров.