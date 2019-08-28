Алтайский край, , 07:40 — REGNUM

Истощение скважины стало причиной отключения централизованного водоснабжения в селе Рассвет Романовского районаАлтайского края. Как сообщают «Вести-Алтай», в ожидании бурения новой скважины более 200 человек уже неделю живут без воды. Помимо 113 жилых домов в зону отключения попали школа и фельдшерстко-акушерскизй пункт.

«Бурить некому: в районе нужных специалистов нет, их ищут в других территориях», — отмечают алтайские телевизионщики.

В муниципалитете пояснили, что решить проблему смогут не раньше 8 сентября, а пока организован подвоз технической воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в селе Михайловка (Топчихинский район Алтайского края) сложилась и вовсе парадоксальная ситуация. Когда водопроводная скважина засорилась, тогдашний председатель местного сельсовета Валерий Гаврилов дал сельчанам совет: «Носите ведра, качайте мышцы».

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