Новосибирск, , 07:38 — REGNUM

В Новосибирске застройщика приговорили к шести годам в исправительной колонии общего режима за «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Обвинительный приговор по уголовному делу вынес сегодня, 28 августа, Центральный районный суд города.

Как было установлено, с ноября 2009 года по ноябрь 2015 года директор ООО «Олимпийский» и председатель правления ЖСК «Три Богатыря» Виктор Л. обманом заключил предварительные договоры участия в долевом строительстве, договоры займа и договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении помещений в многоквартирном жилом доме по ул. Гоголя 205 стр. в Дзержинском районе Новосибирска. Однако договорные обязательства перед «дольщиками» он не исполнил. Дом так и не был построен. Деньги потеряли 73 человека. Общая сумма хищения составила более 145 млн рублей, из которых 130, 7 млн рублей — деньги граждан, а 14, 5 млн — средства на приобретение прав на недвижимое имущество. Деньгами застройщик распорядился по своему усмотрению.

Вину Виктор Л. не признал. Он заявил, что умысла на хищение денег граждан у него не было, а деньги пошли на цели, связанные со строительством дома. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.