Мапуту, , 07:40 — REGNUM

Лидер руандийской общины в Мозамбике был застрелен в столице страны Мапуту в понедельник, 26 августа, передает ВВС Swahili.

Чиновники сообщили, что Луи Базига находился в своей машине в полдень после того, как покинул свой дом в Матоле, южном пригороде столицы, когда на него напали боевики.

Клод Никобисанзве, посол Руанды в Мозамбике, рассказал журналистам, что стрелявшие в машину Базиги бежали, пока их не узнали.

«Базига был доставлен в больницу, но по прибытии врачи подтвердили его смерть. Полиция начала расследование; слишком рано предполагать, почему его убили», — сказал Никобисанзве.

Базига был известным сторонником руандийского правительства президента Поля Кагаме. Он также был успешным бизнесменом, управлявшим магазинами и аптекой в Мапуту. Застреленный Луи Базига возглавлял руандийскую диаспору в Мозамбике в течение по крайней мере десяти лет.

С 1994 года страны юга Африки стали домом для тысяч руандийцев — беженцев и легальных мигрантов. Считается, что в настоящее время в Мозамбике проживает более 5000 граждан Руанды. В регион также часто переезжают критики правящей партии Руанды, которая якобы преследует оппозицию.