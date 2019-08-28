Красноярск, , 07:34 — REGNUM

Житель Красноярска и его сын во время похода в Западных Саянах на Араданском хребте на высоте 1850 метров нашли место падения самолёта Ан-2, потерпевшего крушение несколько десятков лет назад.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД по Красноярскому краю, полицейские нашли родственников пропавшего в 1951 году экипажа Ан-2.

Житель Красноярска сообщил в полицию о своей находке в июне 2019 года. По словам мужчины, он был в походе вместе с сыном, когда обнаружил самолёт.

Специалисты идентифицировали борт по номеру двигателя и по части обшивки левого борта с остатками бортового номера. Оказалось, что Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года. Воздушное судно выполняло рейс Красноярск — Абакан — Кызыл. Командир корабля, второй пилот, штурман и бортмеханик погибли.

Поиском родственников погибших членов экипажа занимались работники подразделений управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю. Их разыскали в кратчайшие сроки.

Добавим, по сообщениям красноярских СМИ, потерпевший крушение Ан-2 перевозил пушнину.