Дрогобыч, , 07:28 — REGNUM

В городе Дрогобыч в многоквартирном доме произошёл взрыв газа, сообщили 28 августа в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«28 августа в 2:46 в городе Дрогобыч по улице Грушевского, 101, в четырёхэтажном четырёхподъездном доме произошёл взрыв бытового газа. Произошло разрушение подъезда с первого по четвёртый этаж. Дом полностью отключён от газо-, электро‑ и водоснабжения», — сказано в сообщении.

Под завалами спасатели нашли одного погибшего, ещё семь человек, включая троих детей, были госпитализированы.

На месте происшествия работает 173 спасателя и 32 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Борисполе Киевской области произошёл взрыв бытового газа. В результате пострадал один человек.

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