Дрогобыч, 28 августа 2019, 07:28 — REGNUM
В городе Дрогобыч в многоквартирном доме произошёл взрыв газа, сообщили 28 августа в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Под завалами спасатели нашли одного погибшего, ещё семь человек, включая троих детей, были госпитализированы.
На месте происшествия работает 173 спасателя и 32 единицы техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Борисполе Киевской области произошёл взрыв бытового газа. В результате пострадал один человек.
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