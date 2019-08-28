Самара, , 07:31 — REGNUM

Массовое отравление суши произошло в Самаре, 28 августа сообщает «Волга ньюс».

По словам пострадавших, в инфекционное отделение ГБ №5 Самары поступило порядка 30 человек. У всех похожие симптомы: высокая температура, рвота и боли в животе. Предположительно, среди отравившихся есть и беременная женщина.

Все пострадавшие заказывали суши и пиццу в службе доставки «Фарфор». По словам руководства компании, выявлено несколько случаев отравления. Сейчас сотрудники Роспортебнадзора проводят проверку качества блюд и выясняют причины происшедшего.

«Точку, откуда был некачественный продукт, закрыли, пока не выясним причину, сотрудников точки от работы отстранили до прохождения и результатов дополнительного медицинского осмотра», — написали представители ООО «Фарфор» на своей странице в «ВКонтакте».

Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, что служба доставки «Фарфор», принадлежащая жителям Уфы Данилу Панюшкину и Тимуру Ханбикову, имеет свои филиалы в 89 городах.