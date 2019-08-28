Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на кольцевой автодороге (ЕКАД) погибла женщина. По словам очевидцев, водитель автомобиля Ford на развязке ЕКАД и Кольцовского тракта пересёк сплошную линию, в результате чего произошло столкновение с двигавшемся навстречу Hyundai.

Как сообщает информационный портал «Е1», после столкновения автомобиль Hyundai вылетел в полутораметровый кювет. На место происшествия помимо сотрудников полиции прибыли спасатели и скорая помощь.

В результате ДТП погибла находившаяся в салоне Ford 56-летняя женщина и пострадал 35-летний водитель Hyundai — его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 36 города Екатеринбурга.

В пресс-службе городского отдела управления ГИБДД уточнили, что водитель Ford имеет 36-летний стаж вождения.