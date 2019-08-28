Хабаровск, , 07:22 — REGNUM

В Комсомольске-на-Амуре экстренно наращивают гидрозащитные дамбы до уровня Амура в 9 метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дальневосточные гидрологи обновили прогноз по паводку на ближайшие дни для города Юности и он крайне неблагоприятен. Сроки подхода новой волны сдвинулись на неделю. За пять дней необходимо поднять дамбы на высоту 8,8−9 метров. Уровень Амура у Комсомольска может вырасти до 820 см.

К работам по наращиванию дамб привлечено 60 самосвалов, они работают круглосуточно.

В самом опасном микрорайоне — Менделеева — развернут ПВР на 100 человек. В этом районе расположены 25 частных домов, есть школа, детсад.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень амурского паводка проходит по Хабаровскому краю. В зоне подтопления крупнейшие города, посёлки, сельхозугодья, дачи, дороги.