Владивосток, , 06:48 — REGNUM

Непрекращающиеся вторые сутки сильные ливни парализовали движение общественного транспорта в столице Дальнего Востока. Движением трамваев и троллейбусов во Владивостоке остановлено полностью, автобусы осуществляют рейсы с задержками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за подтопления трамвайных путей на улице Луговой остановлено движение трамваев полностью. Серьёзное подтопление улицы Русской сделало невозможным движение троллейбусов во Владивостоке.

По Владивостоку затруднено движение маршрутных автобусов. На улице Ладыгина дорогу автобусам по маршруту №66 преградил сошедший селевой поток. Потоки воды затопляют дороги и остановочные пункты в низинах, движение по некоторым маршрутам автобусов остановлено полностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный ливень затопил международный аэропорт Кневичи во Владивостоке. Подъезд к аэропорту полностью закрыт. Пассажиры с багажом в руках добираются до терминала преодолевая мощные потоки воды.