Владивосток, 28 августа 2019, 06:56 — REGNUM
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Как пояснили в городской администрации, частные дома на улице Пшеничной оказались в зоне подтопления. Жителей разместили в школе № 44, где уже развёрнут пункт временного размещения.
Также в зоне подтопления оказались частные дома в посёлке Рыбачьем. На место выехала группа быстрого реагирования.
Затопление домов началось из-за мощных должей и сброса воды с водохранилищ.
По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца августа.
Как сообщало ИА REGNUM, тропические ливни, которые накрыли Владивосток, нанесли ущерб городскому хозяйству и жителям столичного центра. Рушатся подпорные стены, падают деревья, перекрыты проезды по автотрассам.