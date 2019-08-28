Владивосток, , 06:56 — REGNUM

В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в городской администрации, частные дома на улице Пшеничной оказались в зоне подтопления. Жителей разместили в школе № 44, где уже развёрнут пункт временного размещения.

Также в зоне подтопления оказались частные дома в посёлке Рыбачьем. На место выехала группа быстрого реагирования.

Затопление домов началось из-за мощных должей и сброса воды с водохранилищ.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца августа.

Как сообщало ИА REGNUM, тропические ливни, которые накрыли Владивосток, нанесли ущерб городскому хозяйству и жителям столичного центра. Рушатся подпорные стены, падают деревья, перекрыты проезды по автотрассам.