Алапаевск, Свердловская область, , 06:26 — REGNUM

В Свердловской области 82-летняя женщина провела в лесу несколько дней, после того как отправилась за ягодами и во время похода у неё отнялись ноги. Как сообщает информационный портал «Е1», её нашли живую, но обессиленную 27 августа в районе села Коптелово Алапаевского городского округа.

«В течение пяти дней пропавшую разыскивали сотрудники полиции, спасатели МЧС, волонтеры. Также применялись беспилотный тепловизор и сигнальное громкоговорящее устройство», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции уточнили, что сигнал о пропаже пенсионерки поступил 24 августа от её внучки. До этого родственники пытались найти ушедшую в лес пожилую женщину самостоятельно. Поиски пропавшей осложнились тем, что она не взяла с собой в лес мобильный телефон, а также, потеряв силы, не могла звать на помощь.

Напомним, что это не единственный случай чудесного спасения в Свердловской области. В июне 2017 года в лесу потерялся четырёхлетний ребёнок и провёл там один несколько дней. Он был найден живой и обессиленный. Ребёнка доставили в больницу, где он вскоре поправился.