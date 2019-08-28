Владивосток, , 06:25 — REGNUM

Владивосток вторые сутки противостоит разрушительной стихии — опасность представляют подпорные стены, которые рушатся одна за одной. Утром, 28 августа бетонные блоки упали на припаркованные автомобили и заблокировали проезд и выход из подъезда дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Очередной упавшей стеной оказалась подпорная стена на проспекте 100 лет Владивостоку. Обломки повредили припаркованные рядом машины. Человеческих жертв удалось избежать.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке действует штормовое предупреждение. Реки выходят из берегов, затопляя автотрассы и населённые пункты в пригороде Владивостока. Спасатели, полиция и дорожники готовятся к эвакуации населения.