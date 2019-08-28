Мариинск, Кемеровская область, 28 августа 2019, 06:19 — REGNUM
В Мариинске (Кемеровская область) бывшего руководителя отделения страховой компании осудили за присвоение премий (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса.
Выяснилось, что 35-летняя женщина, будучи руководителем Мариинского отделения страхового акционерного общества, присвоила страховые премии, которые должны были быть зачислены на счёт организации. Ущерб оценён в более чем 1,8 млн рублей.
Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Женщина признала вину и начала выплачивать причинённый ущерб, уточнили в ведомстве.