Мариинск, Кемеровская область, , 06:19 — REGNUM

В Мариинске (Кемеровская область) бывшего руководителя отделения страховой компании осудили за присвоение премий (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса.

Выяснилось, что 35-летняя женщина, будучи руководителем Мариинского отделения страхового акционерного общества, присвоила страховые премии, которые должны были быть зачислены на счёт организации. Ущерб оценён в более чем 1,8 млн рублей.

Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Женщина признала вину и начала выплачивать причинённый ущерб, уточнили в ведомстве.