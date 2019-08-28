Владивосток, , 06:06 — REGNUM

Сильные ливни подтопили инфраструктуру международного аэропорта Кневичи (имени Арсеньева) во Владивостоке. Некоторые рейсы задерживаются. Опаздывают в аэропорт и пассажиры из-за трудностей на дорогах, связанных с прошедшими сильными дождями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пассажиры, прибывающие в аэропорт, сообщают, что проезд к терминалу закрыт из-за высокого уровня воды. Людям приходится добираться до здания воздушной гавани пешком по колено в воде.

Между тем, как сообщили в аэропорту Кневичи, все рейсы выполняются в назначенное время. Службы жизнеобеспечения воздушной гавани работают в оперативном режиме, устраняя последствия стихии.

«Все рейсы выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой, которая связана с поздним прибытием рейсов в аэропорт Владивосток», — пояснили в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные тропические ливни ударили по Владивостоку во вторник, 27 августа. Вторые сутки дождь не прекращается в столице Дальнего Востока. Городу уже нанесён значительный ущерб — размыты дороги, повреждены подпорные стенки. Власти приняли решение осуществить сброс воды в водохранилищах.