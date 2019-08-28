Искитим, Новосибирская область, , 05:54 — REGNUM

Суд приговор 29-летнего жителя города Искитима Новосибирской области к штрафу за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Было установлено, что в декабре 2018 года мужчина ударил полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей, рамой форточки по голове. Осколки от разлетевшегося стекла порезали сотруднику полиции два пальца.

Житель Искитима был признан виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (ч.1 ст. 318 УК РФ). Суд приговорил его к штрафу в размере 7 тыс. рублей в доход государства.