Качканар, Свердловская область, , 05:47 — REGNUM

В Свердловской области главный врач центральной городской больницы города Качканара отменила приказ о сокращении персонала гинекологического отделения. Это произошло после того, как медики посредством видео обратились к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщили телеканалу ЕТВ в свердловском минздраве, данное решение руководства больницы не было согласовано с министерством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось видеообращение медиков качканарской больницы к Владимиру Путину. Медики попросили обратить внимание на ситуацию, связанную с сокращением медперсонала, и объединением гинекологического и родильного отделений ЦГБ Качканара. По их мнению, данное решение противоречит СанПиНам. Более того, они обратили внимание президента на последствия оптимизации сферы здравоохранения, в результате которой у медперсонала увеличилась нагрузка, и фактически не произошло увеличения заработной платы.

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