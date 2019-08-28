Томск, , 05:42 — REGNUM

В Томской области с начала 2019 года произошёл 2431 пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в региональном ГУ МЧС.

За минувшие сутки, по данным ведомства, в Томской области зарегистрировано 10 пожаров.

Напомним, в том числе 27 августа произошёл пожар в томском посёлке Каштак. На момент прибытия первого подразделения горели крыши двух частных жилых домов и надворные постройки. Общая площадь возгорания — 248 кв. м. Причина устанавливается.

Тушили пожар в Каштаке 28 человек с использованием семи единиц техники.