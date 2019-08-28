Краснодар, , 05:20 — REGNUM

Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем в районе поселка Индустриального под Краснодаром, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Сообщается, что столкновение произошло на 1327-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали девять человек, из них один был госпитализирован. Остальных пострадавших осмотрели медики на месте происшествия. Выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа столкнулись несколько автомашин на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Краснодарском крае. В результате ДТП погибли пять человек, еще пять человек получили травмы.

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