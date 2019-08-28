Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:20 — REGNUM

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре продолжает интенсивно расти. По состоянию на 06:00 по местному времени 28 августа река у города прибавила 13 см, достигнув отметки 686 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пик паводка на Дальнем Востоке: в зоне подтопления крупнейшие города

Опасным значением для Комсомольска считается уровень в 650 см. По данным МЧС РФ по Хабаровскому краю, при неблагоприятном сценарии развития паводковой ситуации к 4 — 9 сентября уровень Амура у города может достигнуть отметки в 760 — 820 см.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень амурского паводка проходит по Хабаровскому краю. В зоне подтопления крупнейшие города, поселения, дороги, сельхозугодья, дачи.