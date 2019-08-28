Уэст-Хелен, , 05:10 — REGNUM

Житель города Уэст-Хелена (штат Арканзас, США) забаррикадировался в доме и начал стрелять по полицейским, передаёт Fox News.

В доме он спрятался примерно в 17:30 (время местное). По версии полиции, он убил двух человек, а когда на место ЧП прибыли полицейские, открыл огонь и по ним.

Также правоохранители полагают, что в доме может находиться заложник. Личность стрелка пока не установили.

Напомним, в США обсуждается вопрос возможного ужесточения требований к ношению оружия. Это произошло после серии массовых убийств в штатах Техас, Огайо и Иллинойс. Кроме того, в середине августа в в Филадельфии были ранены семь полицейских.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Филадельфии не может взять под контроль ситуацию со стрельбой