Санкт-Петербург, , 05:02 — REGNUM

Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что ДТП произошло на съезде с внешнего кольца КАД в сторону Дачного проспекта. В результате столкновения с разделителем, автомобиль перевернулся, а водителя выкинуло из автомобиля. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа легковой автомобиль Hyundai съехал в кювет и столкнулся с деревом в Ленинградской области. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, его пассажирка — травмы средней степени тяжести.

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