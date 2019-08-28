Орландо, США, , 04:58 — REGNUM

Жителя американского штата Флорида приговорили к 15 месяцам тюрьмы за угрозы убить кандидата в президенты США, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сообщает Time of Israel.

Сообщается, что в сентябре 2018 года 58-летний Роберт Пратерш отправил в офис Сандерса три письма, в которых содержались фразы антисемитского содержания и угрозы обезглавить сенатора. Как отмечает издание, письмо было выдержано в «стиле ИГ"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд приговорил Пратерша 15 месяцам в тюрьме за угрозу должностным лицам.