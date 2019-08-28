Токио, , 04:39 — REGNUM

Метеорологическое агентство Японии выпустило чрезвычайное предупреждение жителям острова Кюсю после длительных осадков, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что рекордное количество осадков, выпавшее в результате тайфунов, может вызвать сход селей, наводнения и другие стихийные бедствия. Агентство отмечает, что на Кюсю обрушились настолько сильные дожди. которые последний раз наблюдались несколько десятков лет назад. Угрозе присвоен высший уровень — пятый.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа автомобиль смыло в реку в японской префектуре Сага из-за ливня. Мужчина в результате происшествия погиб.

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