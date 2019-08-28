Токио, , 04:34 — REGNUM

Семь рыбаков пропали в районе острова Хоккайдо (Япония), передаёт 28 августа NHK.

Уточняется, что рыболовецкое судно, на котором находились семь человек, перестало выходить на связь. Связь пропала, когда судно находилось в 90 км от порта Кусиро.

Пропавшие рыбаки — граждане Японии (три человека) и Индонезии (четыре человека). На их поиски отправилась группа спасателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа у берегов центральной части Индонезии загорелся пассажирский корабль KM Santika Nusantara. Погибли не менее четырёх человек.

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