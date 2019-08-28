Владивосток, 28 августа 2019, 04:33 — REGNUM
Из-за разлива реки Лазурная ГИБДД Владивостока перекрыла движение по трассе на популярный пляж Шамора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На Шаморовской трассе выставили патруль ДПС, который регулирует движение автотранспорта. Вместе с тем ведутся работы по восстановлению проезда.
Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди привели к наполнения водохранилищ Владивостока — начался сброс воды, поэтому возможны подтопления частного сектора.