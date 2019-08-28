Ханчжоу, Китай, , 04:25 — REGNUM

Пять человек погибли в результате возгорания грузовика в тоннеле скоростного шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 36 человек попали в госпиталь после возгорания. Пять человек погибли, сообщили в местной транспортной полиции. Спасатели выехали на место немедленно после получения информации о трагедии. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли и еще 11 получили ранения после ДТП с участием автобуса, которое произошло в провинции Гуандун на юге Китая.

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