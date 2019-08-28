Владивосток, , 04:17 — REGNUM

Тропические ливни наполнили дамбы и водохранилища Владивостока — принято решение сбрасывать воду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Первый сброс воды начался с пригородных водохранилищ Владивостока, также утром, 28 августа начали сброс и в некоторых районах города.

«Приморский водоканал» сбросил с Пионерского водохранилища 70 куб. воды в час, с Богатинского — 60 тысяч кубов.

Специалисты опасаются, что после этого большая вероятность, что вода уйдёт в частный сектор русла реки Богатая. Уже есть случаи подтопления.

Спасатели, ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную готовность. Возможна эвакуация жителей частного сектора.

Дожди продлятся в Приморье и во Владивостоке до конца августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье и крупные города ДФО во власти стихии — из-за мощных ливней затоплены дороги, рушатся подпорные стены, ураганный ветер валит деревья.