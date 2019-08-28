Вашингтон, , 03:59 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в южной части Атлантического океана, сообщает 28 августа Геологическая служба США.

Уточняется, что землетрясение произошло у берегов архипелага Южных Сандвичевых островов. Очаг залегает на глубине десять километров. Эпицентр находится в 132 км к югу от острова Бристол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа землетрясение магнитудой 4,3 произошло у восточного побережья Камчатки.

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