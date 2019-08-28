Москва, , 03:19 — REGNUM

Пожар в жилом многоэтажном доме произошел на Каширском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного управление МЧС России.

Сообщается, что в корпусе 1 дома № 94 на Каширском шоссе произошло возгорание электрических кабелей. В целях безопасности из здания были эвакуированы 120 человек. В ликвидации возгорания принимали участие 49 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа произошел пожар в жилом доме в Самаре. В ликвидации пожара принимали участие 25 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Из здания также эвакуировали 40 человек. Пострадавших не было.

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