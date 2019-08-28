Берлин, , 02:58 — REGNUM

Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.

Сообщается, что нападение произошло в природном парке Серенгети, который располагается в немецком Ходенхагене. Женщина попыталась на автомобиле загнать носорога в стойло, однако животное агрессивно набросилось на автомобиль и ударило машину. В результате этого машина перевернулась трижды. Женщине помогли другие сотрудники парка.

Как сообщает пресс-служба парка, носорогу Кузини уже 30 лет и он, проживая около полутора лет в парке, не может адаптироваться к происходящему. Не исключено, что животное могут передать в зоопарк.