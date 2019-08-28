Нью-Йорк, США, , 02:54 — REGNUM

Один человек погиб при обрушении строящегося дома в американском Нью-Йорке, сообщает пресс-служба пожарной охраны на своей странице в Twitter.

Сообщается, что строящийся дом обрушился в районе Бронкс. Спасателям удалось извлечь из-под обломков пострадавшего человека, однако он скончался от полученных ранений. Еще пять человек получили различные травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает телеканал NBC, в здании произошло обрушение строительных лесов и конструкций на рабочих. В настоящее время инцидент расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Мегионе в Югре обрушилась часть пятиэтажного дома во время капремонта. Часть крыши упала на входные группы, другая часть повредила мотоцикл и два автомобиля. Пострадавших не было.