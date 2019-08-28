Москва, , 02:32 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись на 5-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), передает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в столичном управлении ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла в районе полуночи на 5-м километре МКАД. В результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Ульяновске столкнулся легковой автомобиль и маршрутный автобус. В результате ДТП пострадали три человека, среди них — один несовершеннолетний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске в ДТП с участием маршрутки ранены три человека