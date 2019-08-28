Пекин, , 02:00 — REGNUM

В салоне авиалайнера Airbus A330 авиакомпании AirChina возникло задымление в аэропорту Пекина, в результате чего вылет пришлось перенести, передает японский телеканал NHK.

Сообщается, что задымление возникло в самолете рейса Пекин — Токио уже после прохождения пассажиров на посадку. По данным авиакомпании, дым пошел из грузового отсека. Экипаж принял первичные противопожарные меры и эвакуировал пассажиров. Вылет самолета пришлось отложить. В настоящее время выясняются причины возникновения дыма в грузовом отсеке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа самолет британской компании British Airways экстренно сел в аэропорту Валенсии в Испании. Решение об аварийной посадке принял экипаж из-за внезапного задымления салона. После приземления пассажиров эвакуировали. Пострадали 19 человек, из них трое были госпитализированы.

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