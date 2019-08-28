Пекин, , 01:21 — REGNUM

Грузовой автомобиль загорелся в туннеле на скоростной трассе в китайской провинции Чжецзян, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. В результате возгорания грузовика погибли пять человек, еще 31 получил травмы и ожоги различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. Причины возгорания в настоящее время неизвестны, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Уганде взорвался грузовик с цистерной, перевозивший топливо. Взрыв произошел в результате столкновения грузовика с автомобилем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уганде взорвался грузовик с цистерной