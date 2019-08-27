Ростов-на-Дону, , 21:12 — REGNUM

На окраине города-спутника Ростова-на-Дону продолжает полыхать пламя. По последним данным, к тушению крупного ландшафтного пожара в Батайске привлечено 85 человек и более 20 единиц техники.

Тем временем очевидцы выкладывают в социальных сетях фотоснимки с места ЧП.

«Пожар на левом берегу Дона напоминает сцену из апокалипсиса. Ветер гонит весь дым от горящего камыша на Батайск. Пожарные уже на месте», — пишут интернет-пользователи.

О локализации пожара пока не сообщается. Точная площадь возгорания неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: 85 человек тушат крупный пожар — в Ростове-на-Дону горит камыш