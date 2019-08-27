Ростов-на-Дону, , 21:07 — REGNUM

Десятки ростовских огнеборцев тушат пожар, вспыхнувший на окраине Батайска. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 0,1 га. Точная площадь пожара станет известна после его локализации. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании камыша на северо-восточной окраине города-спутника Ростова-на-Дону поступило в 17:50. Оперативно было задействовано 16 единиц техники и 55 человек. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

«Работа осложняется тем, что место труднодоступное. К тушению приступил пожарный поезд», — уточнили в региональном управлении МЧС РФ.

По последним данным, в настоящее время в тушении пожара задействовано 85 человек и 23 единицы техники.

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