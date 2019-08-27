Черкесск, , 19:32 — REGNUM

Женщина получила травмы при столкновении лошади с автомашиной. Инцидент произошел на федеральной автодороге Черкесск — Домбай в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД по региону.

О подробностях происшествия известно, что оно произошло накануне, 26 августа. За рулем автомобиля «ВАЗ-2107» находился житель села Чапаевское. Он не сумел сориентироваться, когда на дорогу выскочила лошадь, и допустил столкновение с ней.

«В результате ДТП получила травмы и доставлена в районную больницу пассажир — 54-летняя жительница Черкесска», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве отметили, что данный участок трассы не является аварийным. В настоящее время полицейские устанавливают личность хозяина лошади.

Стоит отметить, что животные, пасущиеся бесконтрольно, нередко становятся причиной ДТП в Карачаево-Черкесии и в других субъектах РФ.

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