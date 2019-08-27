Нальчик, , 19:19 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии начаты поиски двоих альпинистов, которые пропали в ущелье Безенги. Информация о их исчезновении поступила в региональное управление МЧС днем 27 августа, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Известно, что туристы прибыли в республику из Москвы и Ялты. Они были зарегистрированы в альплагере «Безенги» и планировали совершить восхождение по определенному маршруту. Однако в назначенное время альпинисты не вышли на связь. В связи с этим были организованы спасательные работы.

К ним был привлечен вертолет МЧС РФ. Между тем аэровизуальные поиски не привели к положительному результату. В настоящее время, как рассказали в спасательном ведомстве, на поиски пропавших альпинистов в район горы Крумкол вышли двое спасателей.