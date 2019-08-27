Магас, , 18:31 — REGNUM

В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, в том числе две молодые женщины и трехлетний ребенок. Инцидент произошел накануне вечером в селе Плиево, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД по республике.

Пострадавшие — местные жительницы, 22 и 49 лет и ребенок — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Как установлено в полицейском ведомстве, они переходили проезжую часть в неположенном месте — на пересечении улиц Осканова и Султыгова.

За рулем автомашины «ВАЗ-2115», сбившей их, находился их 31-летний односельчанин. В настоящее время устанавливается степень вреда здоровью пешеходов. По итогам проверки, назначенной в госавтоинспекции, будет решен вопрос о необходимости заведения уголовного дела.