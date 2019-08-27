Орел, , 17:56 — REGNUM

Два жителя Орла в апреле 2019 года устроили перестрелку на улице и стреляли в случайных прохожих. Из-за хулиганской выходки пострадали четыре девушки, причём две из них — несовершеннолетние. Уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд, сообщили 27 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Хулиганы стреляли из легковушки на одной из улиц Заводского района областного центра. Как установила экспертиза, один из обвиняемых произвёл не менее 28 выстрелов свинцовыми пулями из пневматической винтовки. Второй в это время управлял автомобилем и подвал напарнику боеприпасы. В качестве случайных жертв они выбрали женщин — целились только в них.

Мужчин обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: хулиганство и побои. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.