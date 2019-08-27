Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:32 — REGNUM

В Нижнем Тагиле судебный пристав оштрафован за нарушение федерального закона № 59 — ФЗ о порядке рассмотрений обращений граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В прокуратуру поступила жалоба от сотрудников «Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Черепановых», которые обратились в службу судебных приставов с просьбой представить информацию по исполнительному производству, взыскателем по которому является указанный колледж.

В ходе проверки установлено, что заявление было подано 21 июня 2019 года, 25 июня зарегистрировано в отделе судебных приставов и 26 июня передано служащему для подготовки ответа. Однако в установленные законом сроки ответ не был подготовлен, и прокуратура возбудила административное производство (ст. 5.59 КоАП РФ).

Материалы дела были рассмотрены в суде и судебному приставу-исполнителю назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.