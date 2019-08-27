Алушта, Крым, , 17:03 — REGNUM

В крымской Алуште обнаружили подпольный цех контрафактного алкоголя и почти три тонны спирта и алкогольной продукции, которую злоумышленники собирались продавать под марками известных брендов. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ в Крыму.

«В подпольном цеху, на складах и в точках сбыта обнаружено и изъято почти 2,9 тонн спирта и алкогольной продукции, которая готовилась к продаже под видом известных российских брендов. Кроме того, изъяты оборудование и ингредиенты для производства контрафактного алкоголя», — отметили правоохранители.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство и сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году крымские правоохранители раскрыли деятельность ОПГ, незаконно ввозившей в пивных кегах на территорию полуострова этиловый спирт для производства контрафактной водки.

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