Л’Акуила, Италия, , 16:58 — REGNUM

В центральных регионах Италии днем во вторник, 27 августа, произошло землетрясение магнитудой от 3,3 до 3,8, передает Sky со ссылкой на сообщение Института геофизики и вулканологии.

Эпицентр пришелся на провинции Риети и Аматриче, серьезно пострадавшие в результате землетрясения магнитудой до 6,4 в августе 2016 года.

Как сообщалось ранее, по данным местных властей и экспертных организаций, в этих регионах за три года было восстановлено менее 5% пострадавших зданий и инфраструктурных объектов.