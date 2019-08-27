Нижний Новгород, , 16:48 — REGNUM

В Нижнем Новгороде сегодня, 27 августа, на мосту произошла авария с участием восьми транспортных средств. В результате ранения получили два человека, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Информация о происшествии поступила в ведомстве около 14:35 часов. Сообщалось, что в областном центре на Мызинском мосту в Ленинском районе столкнулись восемь транспортных средств. По данным ведомства, пострадали два человека, жертв нет. Медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Детали происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий аварии от МЧС были привлечены 17 человек, пять единиц техники.

Отметим, что ранее в Нижнем Новгороде прошла профилактическая акция «Труба», в ходе которой водителей проверяли на состоянии опьянения. Было проверено более 100 автовладельцев, двое из них были пьяны. Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено 30 тыс. рублей штрафа с лишением права управления транспортным средством до двух лет.