Ульяновск, 27 августа 2019, 16:35 — REGNUM
В Железнодорожном районе Ульяновска в аварии с участием маршрутного автобуса пострадали три человека. В числе раненых — несовершеннолетний, сообщает пресс-служба МВД по Ульяновской области.
Авария произошла сегодня, 27 августа, около 10:45 часов в Ульяновске. Транспортные средства ГАЗ и «Форд Фокус» столкнулись на улице Локомотивной Железнодорожного района. За рулём находились соответственно 40-летний мужчина и 18-летняя девушка. По предварительным данным полиции, в результате аварии ранения получили водитель иномарки и двое пассажиров автомобиля ГАЗ, включая одного несовершеннолетнего.
По факту аварии инициирована проверка, назначен ряд экспертиз.
По данным МВД по Ульяновской области, за сутки, 26 августа, зарегистрировано 20 ДТП, в которых пострадали два человека. Обе аварии с ранеными зарегистрированы в Засвияжском районе Ульяновска: был совершён наезд на велосипедиста и на пешехода, перебегающего проезжую часть. Кроме того, за сутки выявлено более 8 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе с использованием технических средств фотофиксации.