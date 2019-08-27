Ульяновск, , 16:35 — REGNUM

В Железнодорожном районе Ульяновска в аварии с участием маршрутного автобуса пострадали три человека. В числе раненых — несовершеннолетний, сообщает пресс-служба МВД по Ульяновской области.

Авария произошла сегодня, 27 августа, около 10:45 часов в Ульяновске. Транспортные средства ГАЗ и «Форд Фокус» столкнулись на улице Локомотивной Железнодорожного района. За рулём находились соответственно 40-летний мужчина и 18-летняя девушка. По предварительным данным полиции, в результате аварии ранения получили водитель иномарки и двое пассажиров автомобиля ГАЗ, включая одного несовершеннолетнего.

По факту аварии инициирована проверка, назначен ряд экспертиз.

По данным МВД по Ульяновской области, за сутки, 26 августа, зарегистрировано 20 ДТП, в которых пострадали два человека. Обе аварии с ранеными зарегистрированы в Засвияжском районе Ульяновска: был совершён наезд на велосипедиста и на пешехода, перебегающего проезжую часть. Кроме того, за сутки выявлено более 8 тыс. нарушений правил дорожного движения, в том числе с использованием технических средств фотофиксации.