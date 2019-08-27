Новая Ляля, Свердловская область, , 16:32 — REGNUM

В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ. Также суд отменил меру пресечения — подписку о невыезде.

Как сообщает информационный портал «Е1», адвокат медика представил суду доказательства защиты, которые были приняты во внимание. В частности было указано на то, что в действиях врача не было умысла сбыта, а также не конкретизировано в чём незаконность действий со стороны подсудимого, который назначил страдающей от болей пациентке препарат.

Напомним, что уголовное дело в отношении гинеколога больницы Новой Ляли возбуждено после того, как он оказал помощь пациентке больницы, назначив ей принадлежавшие ему обезболивающие препараты, оставшиеся у него дома после смерти матери.

Отметим, что дело вызвало широкий резонанс и привлекло внимание специалистов. В частности на суд в Новую Лялю приезжал эксперт из Москвы, который давал показания. Он подтвердил, что назначение препаратов соответствовало диагнозу пациентки.

По мнению самого обвиняемого, он думал, что после того как о его действиях сообщили в правоохранительные органы, уголовное дело возбуждать не будут, так как он всего лишь нарушил ведомственные инструкции.