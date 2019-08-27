Хасавюртовский район, , 16:32 — REGNUM

Два брата полутора и 2,5 лет погибли от удара током в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. Дети, играя дома с металлическим предметом, сунули его в электрическую розетку, сообщили ИА REGNUM пресс-службе МВД республики.

Трагедия произошла накануне, 26 августа. Оба ребенка погибли на месте от поражения током. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта от удара током высокого напряжения в Дагестане скончался 15-летний подросток, который забрался на вагон грузового поезда.