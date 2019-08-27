Прага, , 16:18 — REGNUM

В пятницу, 23 августа вечером у метро Luka на улице Neústupného в Праге молодой человек напал с ножом на женщину, которая отказалась дать ему сигарету. Ножевые ранения получил также вмешавшийся в ситуацию мужчина. Как сообщает издание vinegret.cz, нападавший оказался гражданином Украины.

После нападения преступник бежал, но почти сразу был задержан полицией. Поскольку он вёл себя агрессивно, полицейским пришлось применить силу и даже угрожать применением оружия.

По имеющейся информации, 18-летний гражданин Украины находился в Чехии легально. В понедельник 26 августа окружной суд района Прага-5 принял решение о его аресте. Потерпевшие — мужчина 50 лет и женщина 61 года — находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Пока неизвестно, находился ли нападавший в состоянии наркотического опьянения или страдает психическим расстройством. Его адвокат Ян Боуцки говорит, что разговаривать с ним пока невозможно.

За попытку убийства по чешским законам предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного заключения.